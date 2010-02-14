Прибічники Януковича розбирають намети перед ЦВК

Прихильники Віктора Януковича через півгодини після оголошення про перемогу свого кандидата взялися розбирати намети, встановлені перед будівлею ЦВК.

"Усе закінчилося, ми тут більше не потрібні. Ми виїжджаємо", - сказав кореспондентові РІА “Новости” один з учасників акції.

До Києва з`їхалися кілька тисяч прихильників Януковича, щоб, за їх словами, не допустити тиску на ЦВК в період підрахунку голосів. На момент оголошення рішення ЦВК на площі Лесі Українки було близько 3 тисяч осіб.