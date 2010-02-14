Янукович: за Тимошенко проголосували 45% виборців

Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє враховувати інтереси українців, які проголосували за Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це він сказав в інтерв`ю російському «Першому каналу», передає кореспондент УНІАН.

«В обов`язковому порядку враховуватиму, що Юлію ТИМОШЕНКО підтримало 45% виборців України. І питання не в моїх особистих амбіціях, а в тому, що сьогодні потрібно знайти можливості і переконати виборців, які голосували, зокрема за ТИМОШЕНКО та за інших кандидатів, що нинішня влада здатна поліпшити їхнє життя, працювати ефективно, проводити ефективну зовнішню і внутрішню політику», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Відповідаючи на запитання, чи можливе збереження Ю.ТИМОШЕНКО на посаді прем`єр-міністра, він підкреслив: «Це нереально».

«Я запропонував ТИМОШЕНКО піти у відставку, думаю, що вона це зробить. Краще б вона зробила це добровільно», - сказав він.

Говорячи про можливість створення нової коаліції у Верховній Раді, він додав: «Якщо говорити про перспективу, про якесь об`єднання - все можливо».

«Сьогодні не йдеться про те, що ми в політиці хочемо шукати ворогів. Сьогодні найбільший ворог в Україні - це бідність, безвідповідальність, корупція. Ось з цими ворогами нам потрібно боротися», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.