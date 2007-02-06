Чалий наступив на улюблений мозоль Ющенка

Заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ прогнозує складний переговорний процес щодо створення між Україною і Європейським Союзом зони вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

На думку О.ЧАЛОГО, переговори про створення зони вільної торгівлі будуть навіть складнішими і відповідальнішими, ніж переговори України стосовно вступу до Світової організації торгівлі.

«Безперечно, вони потребуватимуть взаємодії всіх міністерств, відомств, представників української промисловості, сільського господарства, українського бізнесу, оскільки від положень цієї угоди буде багато залежати щодо доступу на ринки України і ЄС», - сказав він.

Як вважає О.ЧАЛИЙ, якщо вдасться підписати положення про зону вільної торгівлі, а тут, за його словами, Україна не буде винаходити велосипед, тобто всі положення більш-менш відомі і застосовуються у відповідних угодах, то на втілення в життя цих положень знадобиться не менше 5 років.

О.ЧАЛИЙ наголосив, що сьогодні підписання нової угоди між Україною і ЄС є дуже потрібним, і навіть якщо в угоді не буде зафіксовано перспективи членства України у ЄС, ухвалення нової угоди дозволить активізувати відносини з Євросоюзом в окремих сферах економіки, у тому числі в енергетичній сфері.