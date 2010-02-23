Річкові порти збільшили вантажоперевалку, морські – знизили

Річкові порти і причали в січні 2010 р. збільшили вантажоперевалку на 12,8%, порівняно із січнем 2009 р., до 82 тис. тонн, морських, – знизили на 0,8% - до 11 млн. 671 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Зокрема, морські порти знизили перевалку транзитних вантажів на 30,1%, до 3 млн. 356 тис. грн., вантажів внутрішнього сполучення – на 43%, до 86,9 тис. тонн. Водночас, морські порти підвищили перевалку експортних вантажів на 18,3%, - до 6 млн. 966,7 тис. грн., імпортних, – на 36,4%, - до 1 млн. 261,5 тис. т.

Як повідомляв УНІАН, морські торгові порти України за підсумками 2009 року переробили 109 млн. 716 тис. тонн вантажів, що на 17% менше, ніж 2008 році.