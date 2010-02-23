Адвокати хочуть зробити вишнівського чиновника не хабарником, а посередником

У Броварському міському суді (Київська область) відбулося перше засідання у справі першого заступника міського голови міста Вишневе Володимира СТУЖУКА. Як повідомляв УНІАН, його було затримано 17 вересня минулого року при отриманні хабара в особливо великих розмірах – 2,5 млн. гривень. Прокуратурою Київської області, яка здійснювала досудове слідство, В.СТУЖУКУ висунуто звинувачення у вимаганні та отриманні хабара в особливо великому розмірі - як службовій особі, що займає відповідальне становище.

Як повідомив кореспондентові УНІАН депутат міської Ради Вишневого В’ячеслав ШАПКА, який перебував у залі суду, звинувачений не був присутній на засіданні, оскільки він госпіталізований у лікарняному ізоляторі. Захист В.СТУЖУКА просив звільнити підсудного під підписку про невиїзд, посилаючись на погіршення здоров’я звинувачуваного. Адвокати першого заступника міського голови Вишневого у своїх виступах на суді наполягали, що 2,5 млн. гривень, отриманих їхнім клієнтом, є не хабаром, а сумою продажу корпоративних прав, яку В.СТУЖУК супроводжував як посередник.

Як повідомляв УНІАН, предметом хабара було оформлення права на оренду земельної ділянки площею 10 га між Вишневим та Окружною дорогою компанією «Технопарк Вишневе» з подальшим продажем 100-відсоткової частки в її статутному фонді. Як повідомила прокуратура Київської області у своєму листі від 13.11.2009 року на адресу Вишневої міської Ради (який є у розпорядженні УНІАН), переуступка корпоративних прав була оцінена В.СТУЖУКОМ у 2 млн. доларів США).

В.ШАПКА зазначив, що підсудний В.СТУЖУК продовжує обіймати посаду першого заступника міського голови, оскільки всі сесії, на яких мало розглядатися питання про відсторонення В.СТУЖУКА від цієї посади, були заблоковані міським головою Анатолієм ГОШКОМ.

Броварський міський суд відхилив клопотання адвокатів В.СТУЖУКА про обрання йому іншого запобіжного заходу, ніж перебування під арештом, і призначив наступну дату судового засідання на 4 березня.