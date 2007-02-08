Мер Києва Леонід Черновецький подасть позов до депутата Михайла Бродського за неправдиву інформацію, поширену ним у четвер на сесії.

Це сталося після того, як Бродський звинуватив мера у розкраданні київської землі.

"Дійсно, ви провели 99 аукціонів, а Омельченко – 11. Але Омельченко украв у Києві за 10 років тисячу ділянок на мільярд,а ви за півроку – на кілька мільярдів", - сказав депутат меру.

У відповідь той попросив юридичне управління Київради підготувати позов до Бродського "за брехню, яку він несе у залі".

"Я готовий, і ми тоді порівняємо ціни на аукціонах із тими, які є", - відповів депутат.

Після цього мер попросив вимкнути мікрофон Бродського, якого до того 50 голосами вже позбавляли права голосу, а потім 48 повертали.

"Ви за свої слова не відповідаєте… тільки, аби молоти якусь дурню", - сказав Черновецький.

"Я ніколи не був Льоньою, Васею, Колею", - додав він, на репліки Бродского з місця.

Слід відзначити, що Черновецький дав Бродському для виступу лише 5 секунд.

Українська правда