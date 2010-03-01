Україна припинила експорт електроенергії до трьох країн Європи

Україна з 1 березня припинила комерційний експорт електроенергії так званого "Бурштинського енергоострова" в напрямку до Румунії, Угорщини та Словаччини.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН.

«З 1 березня поставки з "Бурштина" припинено», - сказав міністр.

За його словами, припинення експорту викликано відсутністю заявок із боку компаній-експортерів, що перемогли в аукціонах із доступу до міждержавних ЛЕП.

«Заявки від компаній не надходили. Ну й звичайно, дефіцит вугілля (газової групи на складах Бурштинської ТЕС – УНІАН)», - сказав міністр.

При цьому він не виключив, що експорт української електроенергії до Східної Європи може бути відновлено з 1 квітня в разі надходження відповідних заявок від компаній-експортерів.

Нагадаємо, з 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку мають можливість придбати на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, по яких здійснюється експорт. За підсумками річного аукціону (на весь 2010 рік) право доступу до 100 МВт перетину так званого «Бурштинського енергоострова», звідки здійснюється експорт до країн Східної Європи, придбала держкомпанія ВАТ «Західенерго». Ще 150 МВт придбала приватна компанія ТОВ «Східенерго» (ДТЕК). 25 МВт негарантованих поставок придбала держкомпанія «Укрінтеренерго». Також у грудні та січні «Укренерго» проводила місячні аукціони на період поставки в січні й лютому, на яких «Східенерго» і «Укрінтеренерго» придбали близько 250 МВт пропускної спроможності острова. 16 лютого «Укренерго» провело безрезультативний місячний аукціон із доступу до Бурштинського перетину на березень через гострий дефіцит вугілля газової групи, який зараз відчуває Бурштинська ТЕС - єдина в Україні електростанція, яка працює в синхронному режимі з UCTE.