У Франції померла Галина Хоткевич

У французькому місті Греноблі померла Галина Хоткевич – наймолодша донька видатного українського письменника, музиканта й громадсько-політичного діяча Гната Хоткевича.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, Галина Хоткевич, уродженка Харкова, пішла з життя 26 лютого 2010 року.

Згідно з заповітом Галини Хоткевич, її прах буде змішаний із землею її рідної садиби в селищі Високий неподалік Харкова, а частка - із землею могили її матері - Платоніди Хоткевич, яка похована в Івано-Франківську. Так само, згідно з заповітом Галини Хоткевич, в Україну буде перевезена її авторська колекція писанок.

3 березня о 9-й годині ранку за середньоєвропейським часом, Галину Хоткевич відспівуватимуть, об 11-й її тіло піддадуть кремації в Греноблі, повідомили у прес-службі.

Після здобуття Україною незалежності Галина Хоткевич за півстоліття вимушеної еміграції одразу приїхала на Батьківщину, до Харкова. Від початку 1990-х і до 2008-го вона щороку бувала не тільки у Харкові, а також у Києві, на Галичині. За її ініціативою колишній будинок Гната Хоткевича, конфіскований одразу по його арешті 1938 р., був повернутий під музей його імені, започатковано Міжнародний конкурс виконавців на українських музичних народних інструментах у Харкові, засновано Фонд національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича. Галина Хоткевич започаткувала видання творів свого батька, які були заборонені за радянської влади.

За словами чоловіка Г.Хоткевич, священика Української Автокефальної Православної Церкви у Франції, о. Олександра КОЗАКЕВИЧА, колишнього харків`янина, останніми роками Галина Хоткевич присвятила себе писанкарству. Авторське зібрання писанок вона заповіла перевезти також в Україну, в будинок-музей свого батька на Харківщині.