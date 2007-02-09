До страйку готується ще один телеканал
Знову скандал з зарплатою
На Першому діловому каналі оголошено передстрайковий стан.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив редактор економічного відділу, голова профспілкової організації Першого ділового каналу Андрій ДЕРКАЧ.
За його словами, причиною оголошення такого стану є те, що співробітників телеканалу було оштрафовано на 10%.
“Вчора увечері трудовий колектив отримав заробітну плату і з’ясувалося, що всі співробітники - і ті, хто бере участь у виробництві телепродукту, і ті, які не мають безпосереднього відношення до виробничого процесу, - оштрафовані на 10%”,- повідомив А.ДЕРКАЧ.
Він зазначив, що працівникам каналу було пояснено, що це зроблено через падіння рейтингу каналу. “Це при тому, що у більшості рейтингових списків Перший діловий канал не фігурує взагалі, а у тих, де він присутній, він перебуває на останньому та передостанньому місцях. Оскільки це пояснення викликало лише сміх і не може бути прийняте як вагомий аргумент, якийсь логічний, то я, як голова профспілкової організації, повідомив керівництво каналу про передстрайковий стан”, - сказав А.ДЕРКАЧ.
Він уточнив, що це не означає, що працівники телеканалу негайно почнуть страйк, спочатку вирішено провести збори трудового колективу і передати свої вимоги власнику телеканалу, народному депутату від Партії регіонів Ігорю ШКІРІ.
Збори планується провести в понеділок, 12 лютого.
Зокрема, колектив вимагатиме погасити заборгованість з зарплати, а також укласти трудову угоду, яка б на майбутнє регулювала трудові відносини між працівниками, менеджментом і власником.
“В разі, якщо наші вимоги будуть проігноровані або з вини власника каналу діалог не відбудеться, то ми будемо діяти в порядку, передбаченому трудовим законодавством, а саме - будемо реєструвати трудовий конфлікт і далі діяти за процедурою, яка передбачає офіційне оголошення страйку і його проведення”, - додав А.ДЕРКАЧ.
Він також повідомив, що на сьогодні на каналі працює близько 150 працівників.
За даними А.ДЕРКАЧА, більшість працівників підтримує вимоги погасити заборгованість і укласти трудову угоду, але остаточно це з’ясується, коли будуть збиратися підписи, тобто на ранок понеділка.