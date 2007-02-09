Карантин через грип введено у Рівному

В школах і дитячих садках Рівного з 10 лютого через грип введено карантин.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийнято на засіданні міської протиепідемічної комісії, а відповідну постанову підписав заступник головного санітарного лікаря Рівного Юрій РОМЕЦЬ.

У школах навчання буде припинено на тиждень. Після цього протиепідемічна комісія вирішуватиме, чи продовжувати термін карантину.

У місті також заборонено масові заходи.

Загалом, за даними лікарів, лише впродовж останніх чотирьох днів рівень захворювання в обласному центрі піднявся до 1 тис. 159 хворих на сто тисяч населення, перевищивши епідемічний поріг (900 хворих на 100 тисяч).

Нині на Рівненщині подібні карантинні заходи уже впроваджено у містах Кузнецовськ, Дубно, у райцентрі Гоща та в Костопільському районі.