У Павлограді радника мера затримали у момент одержання хабара

Працівниками Дніпропетровської обласної прокуратури і співробітниками СБУ 1 березня у момент одержання хабара було затримано радника Павлоградського міського голови.

Про це повідомляє інформагентство «Новий міст».

Прокурор Павлограда Олег ХАЛІН по телефону повідомив, що затриманий - рядовий співробітник міськвиконкому і не має відношення до найближчих помічників міського голови.

Разом з тим депутат Павлоградської міської ради Володимир ТИХОНОВ зазначив, що посада радника міського голови - виборна і не може вважатися рядовою, тобто радник не може бути співробітником, якого прийняли на роботу через відділ кадрів.

Старший слідчий Павлоградської прокуратури Сергій ДАЦКО, посилаючись на таємницю слідства, відмовився відповідати на питання, де зараз перебуває затриманий чиновник.