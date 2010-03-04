Суд відхилив позов екс-судді Зварича до Ющенка

Львівський окружний адміністративний суд відхилив позов колишнього судді Ігоря ЗВАРИЧА до екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА, голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА та Генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.

Про повідомила УНІАН прес-секретар адвокатів І.ЗВАРИЧА Тетяна ТУРЧИНА.

Як зазначила Т.ТУРЧИНА, «суд відхилив позов посилаючись на те, що це не його компетенція, і це питання має розглядатися у цивільно-правовій сфері».

«Ми будемо оскаржувати рішення, адже суд мотивувався тим, що Віктор ЮЩЕНКО, віддаючи накази на нараді РНБО, не виконував своїх службових повноважень. Але ми вважаємо, що Президент, який головує на засіданні РНБО, виконує свої повноваження і він був при виконанні, а не виступав як цивільна особа», - зазначила Т.ТУРЧИНА.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду співробітники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

30 грудня 2009 року заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН заявив, що Генеральна прокуратура України завершила розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно І.ЗВАРИЧА по 8 епізодах одержання хабарів.

11 січня 2010 року адвокат екс-судді Р.ЮХИМЕНКО повідомила, що І.ЗВАРИЧ разом зі своїми адвокатами почав ознайомлюватись із матеріалами кримінальної справи проти нього, яка налічує близько 70 томів.

Із 20 січня І.ЗВАРИЧ оголосив безстрокове голодування «на знак протесту проти свавілля, беззаконня» високопосадовців: Президента В.ЮЩЕНКА, генерального прокурора О.МЕДВЕДЬКА та його заступників, а також голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКА.