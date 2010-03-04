Громадяни можуть оформити податковий кредит на витрати за навчання

Громадяни можуть оформити податковий кредит з витрат на навчання за 2009 р., якщо такі витрати не перевищують 940 грн. на місяць. Про це сказано в повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації України (ДПАУ), переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, особи, які впродовж 2009 р. оплачували власну освіту, освіту своєї дитини або іншого члена сім`ї першого ступеня спорідненості, можуть подати декларацію про доходи і реалізувати своє право на податковий кредит.

«Витрати за навчання в 2009 р. дозволено відносити до податкового кредиту в сумі, яка не перевищує 940 грн. на місяць. Водночас, податковий кредит не може бути більшим, ніж загальний річний дохід оподаткування у вигляді заробітної плати», - сказано в повідомленні.

При цьому декларація на податковий кредит надається за результатами звітного періоду і не переноситься наступний рік.