«Віагра» врятувала життя ізраїльській дівчинці

Ліки від імпотенції врятували життя новонародженій ізраїльській дівчинці з важким захворюванням легенів, повідомляє агентство «Курсор». Заручившись дозволом Міністерства охорони здоров`я Ізраїлю, лікарі лікарні «Зів» в Цфате використовували для лікування немовляти «Віагру».

Легенева гіпертензія, або підвищений артеріальний тиск в легенях, приводить до важкої гіпоксії – нестачі кисню в тканинах організму. Смертність дітей з таким синдромом перевищує 30%.

За словами співробітника лікарні «Зів» доктора Эммануэля Готфріда, до початку експериментального лікування шанси дитини на виживання розцінювалися як нульові.

Вирішивши, що інших способів врятувати дівчинку немає, медики одержали спеціальний дозвіл Міністерства охорони здоров`я Ізраїлю і почали вводити їй невеликі дози ліків від імпотенції. Через три тижні стан дівчинки значно покращився і в даний час її життя знаходиться поза небезпекою.

Як пояснив доктор Готфрід, основна дія силденафилу цитрату (робочої речовини «Віагри») заснована на його здатності розширювати судини, причому механізм цієї дії однаковий як в судинах геніталій, так і в судинах легенів.

Медпортал