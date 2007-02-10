Синоптики обіцяють хмарну погоду та дощі

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. У північній частині сніг, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 4-9° морозу, місцями 10-12° морозу, вдень 1-6° морозу.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, на решті території вранці та вдень місцями мокрий сніг і дощ. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, у південних областях та Криму вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, на півдні Одещини та Криму 11-14° тепла.

Вітер в Україні північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. На Закарпатті - мокрий сніг і дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-5° тепла; в горах вночі 3-8° морозу, вдень 3° морозу до 2°тепла.

12-13 лютого в Україні хмарна погода з проясненнями. У північній частині, Полтавській та Харківській областях часом сніг з переходом у дощ; температура вночі 12 лютого 6-11°, на півночі Лівобережжя до 14° морозу, вдень 12 та вночі 13 лютого від 3° морозу до 2° тепла, вдень 13 січня 0-5° тепла. На решті території опади, переважно у вигляді дощу (12 лютого в південній частині переважно без опадів). Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла, в Криму до 14° тепла.

На дорогах північної половини ожеледиця. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с. На Закарпатті часом дощ та мокрий сніг. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла; в горах вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

14 лютого часом опади, у південній частині, а вдень в Україні переважно дощ (вночі у східній частині без опадів).

15 лютого у південній та східній частині без опадів, на решті території невеликі опади.

Температура у південній та східній частині вночі 1-6° тепла, днем 5-10° тепла; на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, 15 лютого в західних областях до 5° морозу, вдень 1-6° тепла.

На Закарпатті 14 лютого мокрий сніг та дощ, 15 лютого невеликий мокрий сніг, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; в горах вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

У Києві та Київській області 11 лютого хмарна погода з проясненнями. Сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу, по області вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.

12-13 лютого - хмарна погода з проясненнями. Часом сніг з переходом у дощ (вдень 13 лютого місцями невеликі опади). Температура вночі 12 лютого 6-11° морозу, вдень 12 та вночі 13 лютого від 3° морозу до 2° тепла, вдень 13 січня 0-5° тепла. На дорогах ожеледиця. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с.

14 лютого у столиці та області очікуються опади, вдень переважно дощ, 15 лютого невеликі опади. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.