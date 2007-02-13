Учасник підземної акції протесту потрапив до лікарні

13:17, 13 лютого 2007
Суспільство
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Гірники вимагають зарплату

На Луганщині сьогодні госпіталізовано одного з учасників підземної акції протесту - машиніста водовідливної установки шахти «Краснополіївська» Григорія НОСОВА.

Як повідомив кореспонденту УНІАН лідер луганського відділення «Союзу робочих» Юрій ХОХЛОВ, Г.НОСОВА було госпіталізовано до міської лікарні №5 міста Брянка у важкому стані з гіпертонічним кризом.

За його словами, на сьогодні під землею залишаються ще 9 учасників акції. Окрім Г.НОСОВА, на поверхню за станом здоров’я лікарі вивели ще двох учасників акції.

Ю.ХОХЛОВ за дорученням профспілкового комітету шахти направив на адресу прем’єр-міністра, міністра вугільної промисловості та голови Луганської облдержадміністрації телеграму, в якій поклав на них усю відповідальність за наслідки підтоплення і здоров’я людей, що перебувають під землею.

Він також повідомив, що о 13-й годині у господарчому суду Луганської області розпочнеться розгляд справи щодо шахти «Краснополіївська». Позивачем виступає луганське відділення Фонду держмайна України, відповідач – ТОВ «Карат», яке є власником шахти.

Як повідомляв УНІАН, 12 гірників шахти «Краснополіївська» ТОВ «Карат» у м. Брянка Луганської області 2 лютого розпочали акцію протесту з вимогою виплати боргів із зарплати, які перевищують 1 млн. грн.

З 7 по 14 грудня 2006 року 15 гірників цієї ж шахти вже проводили акцію протесту з аналогічною вимогою. На той час борги із зарплати становили 1,8 млн. грн. 25 грудня за рахунок інвестора частину заборгованості було погашено.

У 2006 році прокуратурою Луганської області за невиплату зарплати та зловживання службовим становищем було порушено кримінальну справу проти директора ТОВ «Карат» Віктора БОЙЦОВА.

 

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