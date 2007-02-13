У Грузії з`явиться свій Шевченко

У столиці Грузії – Тбілісі буде встановлено пам’ятник видатному українському поету Тарасу Шевченку.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, за словами першого заступника голови КМДА Денис БАССА, пам’ятник великому Кобзарю вже знаходиться в мерії Тбілісі.

Д.БАСС також повідомив, що відкриття монументу відбудеться за участі представників київської влади під час Днів Києва у Тбілісі в рамках Року України в Грузії. За його словами, точна дата проведення цього заходу ще узгоджується.

За інформацією Д.БАССА, пам’ятник було виготовлено за дорученням Кабінету Міністрів України за кошти міського бюджету (950 тис. грн.) Київським творчо-виробничим комбінатом «Художник» Національної Спілки художників України.