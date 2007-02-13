Завтра в Україні - весільний бум

На День закоханих, який святкується в світі 14 лютого, в Україні очікується бум весіль та мінімальна кількість розлучень. Про це свідчать оперативні дані органів реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) Міністерства юстиції України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, зокрема, на укладення шлюбу 14 лютого в РАЦС України подано 699 заяв. Ця цифра у кілька разів перевищує середню кількість шлюбів, що зазвичай укладаються в будні дні.

Разом із тим, на 14 лютого заплановано лише 74 розлучення. Це майже в сім разів менше, ніж у середньому щодня розривається шлюбів. Якщо в 2006 році середнє співвідношення укладених та розірваних шлюбів становило 2:1 на користь весіль, то 14 лютого 2007 року таке співвідношення становитиме 9,5:1.

Черкащина - єдина область в Україні, де кількість розлучень перевищуватиме кількість шлюбів, зокрема, 14 лютого в Черкаській області планується лише 1 весілля та 2 розлучення.

Крім того, станом на 13 лютого в Сумській області не було подано жодної заяви на реєстрацію шлюбу у День закоханих. Щоправда, розлучень на цей день також не заплановано.

Найбільше ж весіль 14 лютого буде відсвятковано у Донецькій області - 78, у м. Києві – 83 та у Полтавській області – 55.

Найбільше розлучень на 14 лютого заплановано у Дніпропетровській області – 17, в Одеській області – 12 та у м. Києві – 8.

Як наголошує прес-служба Мін’юсту, жодного розлучення на День закоханих не заплановано у Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях.