Краща десятка українських топ-менеджерів

Тижневик «Инвестгазета» оприлюднила результати нового дослідження «ТОП-100. Кращі топ-менеджери України» за результатами 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, результати дослідження «ТОП-100. Кращі топ-менеджери України» представив президент видавництва «Економіка», видавець тижневика «Инвестгазета» і рейтингу «ТОП-100. Кращі компанії України» Ігор ЛЯШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, до першої десятки рейтингу увійшли:

1. Микола ЯНКОВСЬКИЙ, голова правління «Концерну «Стирол»,

2. Борис ТІМОНЬКІН, голова правління "Укрсоцбанку",

3. Сергій ОКСАНИЧ, президент компанії КІНТО,

4. Ігор ЛИТОВЧЕНКО, президент "Київстар Дж. Ес. Ем.",

5. Олександр КАРДАКОВ, президент корпорації «Інком»,

6. Олександр СЛОБОДЯН, президент компанії "Оболонь",

7. Валерій ЛАНОВЕНКО, генеральний директор "Майкрософт Україна",

8. Юрій ЛОГУШ, голова правління "Крафт Фудз Україна",

9. Олександр ВІЛКУЛ, почесний президент Північного і Центрального ГЗКів,

10. Олег СВИНАРЧУК, президент корпорації «Богдан».

«Основна ідея проекту цього року полягає в тому, щоб експерти і топ-менеджери дали оцінку керівникам кращих компаній. При цьому самі топ-менеджери, окрім оцінки стилю управління, дають прогнози про розвиток галузей і відповідних ринків», - зазначив І.ЛЯШЕНКО.

Довідка УНІАН. «ТОП-100. Кращі топ-менеджери України» - ексклюзивний проект у рамках журналу «ТОП-100. Рейтинг кращих компаній України», що видається «Инвестгазетою», який вже п`ять років представляє кращих топ-менеджерів різних галузей економіки.