У Ріо-де-Жанейро стартує знаменитий карнавал

У Ріо-де-Жанейро стартує головна культурна подія Бразилії - знаменитий карнавал.

Як передає РІА «Новости», традиційно карнавалу передує процесія блазнів вулицями міста, під час якої Король Момо - один з найогрядніших жителів Ріо - сидить на троні. Короля обирають з числа кількох претендентів, вага яких має бути не меншого 100 кілограмів. У фіналі процесії мер міста символічно вручає Королю ключі від міста, яким він правитиме протягом шести днів.

Проте влада Момо не поширюється на поліцію. На карнавалі не буде ніяких поблажок нетверезим водіям, отож глядачам рекомендується діставатися до стадіону Маркес ді Сапукаї - головного майданчика заходу - на громадському транспорті.

У п`ятницю карнавальний день буде повністю присвячений дітям. 30 тисяч юних учасників із 16 дитячих шкіл самби при муніципальних навчальних закладах покажуть глядачам свою майстерність. А в суботу їх змінять 1 тисяча 800 представників старшого покоління зі школи "Вікова квіточка", більшості учасників якої за 60 років.

"Апофеозом карнавалу стане конкурс 14 кращих за підсумками передуючого року шкіл самби, що складають так звану "вищу лігу", який пройде в неділю.

Кожна зі шкіл самби "вищої ліги" вкладає в підготовку до карнавалу в середньому близько мільйона доларів, витрачає на виготовлення костюмів і декорацій майже 40 тонн пресованого паперу, 80 тисяч метрів тканини, шести тисяч літрів фарби, а також тонни клею, цвяхів, поліпропілену і протипожежного захисту.

За вдалі нововведення судді можуть додати зайві очки. Цього року, приміром, одна зі шкіл має намір вперше розмістити на візку у вигляді шахівниці завдовжки 38,5 метра 300 барабанщиків.

Фото АР и Reuters