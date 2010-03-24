У Криму функціонер земкадастру пустив «наліво» понад півмільйона

Колишній заступник директора Кримського філіалу Центру державного земельного кадастру звинувачується у зловживанні службовим становищем, збитки від якого оцінюються у 576 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у Прокуратурі Криму, додавши, що кримінальну справу щодо урядовця передано до суду.

«Передано до суду справа за фактом "дерибану" коштів, виділених на інвентаризацію земель в районі Алушти. «Наліво» пішли понад півмільйона гривень», - йдеться у переданому повідомленні.

За даними відомства, заступник директора філіалу центру земкадастру підписав акти про виконання у повному обсязі інвентаризації, хоча насправді роботи не розпочиналися.

«Звинуваченого відпущено під заставу у триста тисяч гривень, які у разі доказу вини можуть бути використані для відшкодування заподіяних злочином збитків. На його майно накладено арешт», - заявила прокуратура.