В Україну приїде група американських фахівців із питань ПРО

Враховуючи стратегічний характер відносин між Україною і США найближчим часом в Україну прибуде спеціальна технічна група фахівців із питань ПРО, яка проведе ряд зустрічей з українськими експертами та широкою громадськістю і надасть детальнішу інформацію з цього питання. Про це повідомив Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР учора під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Андрієм ВЕСЕЛОВСЬКИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, за словами В.ТЕЙЛОРА, з цією метою Посольство, зокрема, планує регулярно зустрічатися з представниками українських ЗМІ.

А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ, у свою чергу, зазначив, що українська сторона зі свого боку дала доручення отримати додаткову інформацію щодо ПРО Посольствам України в Росії, Польщі та Чеській Республіці. За його словами, Україна виходить з того, що Уряд США, усвідомлюючи неоднозначну реакцію на розгортання елементів ПРО в Європі з боку окремих країн, зокрема Росії, у подальшому активно інформуватиме про ці плани європейців, а в разі їх реалізації – проводитиме імплементацію плану прозоро і передбачувано.

Заступник міністра наголосив, що йдеться про речі глобальної ваги і глобальної відповідальності, отже до обговорення мають бути залучені всі причетні сторони.

Посол США зазначив, що такою ж є і позиція його Уряду.

За словами А.ВЕСЕЛОВСЬКОГО, зважаючи на необхідність посилення боротьби проти можливих проявів тероризму, протидії загрозам поширення і потенційного застосування ракетно-ядерної зброї, Україна зацікавлена у вивчені можливості застосування відповідних превентивних заходів.

При цьому, він наголосив, що створення глобальних систем захисту не повинно жодним чином спровокувати новий виток гонки озброєнь, бо, власне, така позиція й лежала в основі дій України, яка свого часу відмовилася від власного ядерного потенціалу.

Як повідомляє прес-служба МЗС, у ході зустрічі співрозмовники також обговорили проблематику найближчих двосторонніх контактів, зокрема, питання проведення 23 лютого ц.р. у Вашингтоні ІІІ засідання українсько-американської Міжвідомчої координаційної групи