Двоє мешканців Дніпродзержинська насмерть забили 24-річного міліціонера

У Дніпродзержинську правоохоронці затримали двох місцевих жителів, які вночі 15 лютого на смерть забили саморобними дерев’яними бітами 24-річного міліціонера.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області, загиблого - оперуповноваженого відділення карного розшуку Заводського райвідділу внутрішніх справ, лейтенанта міліції Дениса Тамчука у цивільному одязі знайшли на трамвайній колії в центрі Дніпродзержинська з численними травмами голови.

За даними ЦГЗ, попередньо встановлено, що смерть лейтенанта міліції Д.Тамчука не пов’язана з виконанням службових обов’язків. Зловмисники напали на міліціонера на грунті неприязних стосунків, що виникли раптово.

Слідчим відділом Дніпродзержинського міського управління МВС порушено кримінальну справу за ст. 121 ч. 2 Кримінального кодексу України (тяжкі тілесні ушкодження, що викликали смерть).

У затриманих вилучено знаряддя злочину - дерев’яні біти. Ведеться слідство.