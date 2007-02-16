Ахметов націлився на Укртелеком

ЗАТ «Систем кепітал менеджмент» має намір брати участь у конкурсі з продажу 10%-го пакета акцій ВАТ "Укртелеком".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент компанії СКМ, народний депутат Рінат АХМЕТОВ учора в Донецьку після виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.

На запитання журналістів про те, чи є в нього плани на придбання пакета акцій "Укртелекому", Р.АХМЕТОВ відповів, що "це більше питання до компанії СКМ".

"Але я вам хочу сказати так, що якщо виставлять пакет, 10-процентний пакет, у компанії СКМ є всі підстави брати участь і перемагати", - сказав Р.АХМЕТОВ.

На прохання журналістів спрогнозувати, скільки коштуватиме пакет "Укртелекому", Р.АХМЕТОВ відповів: "О, це ринок має визначати. Розумієте, коли ми купуємо, нам здається, що він коштує дешевше, а коли ми продаємо, здається, що дорожче. Це ринок".

Як повідомляв УНІАН, у січні 2006 року ЗАТ «Систем кепітал менеджмент» заявило про свою зацікавленість взяти участь у приватизації ВАТ "Укртелеком" у разі виставлення його на продаж.

У СКМ тоді відзначили перевагу придбання контрольного пакета акцій компанії.

Серед найбільш імовірних претендентів на «Укртелеком» аналітики називають компанію СКМ, російські компанії «Система», «Альфа» і «Ростелеком» і європейські Deutsche Telecom, France Telecom і Vodafone.

21 лютого 2007 р. Фонд держмайна планує оголосити про проведення торгів щодо 10-процентного пакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртелеком" займає близько 80% вітчизняного ринку фіксованого зв`язку та обслуговує близько 10 млн. абонентів. На сьогодні 92,86% акцій компанії належать державі.

Статутний капітал - 4 млрд. 681 млн. 560 тис. грн.

Фонду державного майна належить 92,86% акцій “Укртелекому”, фізичним особам - 1,65%.

90% акцій ЗАТ "СКМ" належить Р.АХМЕТОВУ.