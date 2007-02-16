Кіностудія ім.О.Довженка звернеться до народу України по допомогу

19 лютого о 12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція Національної кіностудії художніх фільмів ім.. О.Довженка на тему: “Захист території національної святині від рейдерського захвату. Звернення до народу України по допомогу”. Учасники: народний депутат Л.Танюк, кінорежисер, народний артист України В.Савельєв, народний артист України Г.Кохан, голова профкому Є.Супрун, директор театру-студії кіноактора В.Свіщев (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за службовими посвідченнями.

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