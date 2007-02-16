Де в Україні є поклади нафти і газу

У 2009 році Україна розпочне видобування нафти і газового конденсату з глибини до 200 метрів. Про це повідомив у Рівному екс-прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ, відповідаючи на запитання студентів Міжнародного економіко-гуманітарного університету.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ю.ЄХАНУРОВА, нині в Україні є обладнання для буріння таких свердловин лише на глибину до 60 метрів. Разом із тим він додав, що з однією з американських компаній укладено угоду, що дасть можливість за допомогою обладнання компанії видобувати нафту і газ з великої глибини.

На думку Ю.ЄХАНУРОВА, в Україні є два резерви збільшення видобування цих природних ресурсів – це інтенсивна розробка родовищ на півночі країни, зокрема, у Харківській та Сумській областях, а також в акваторії Чорного та Азовського морів. За його словами, небажання румунів врегулювати спірні питання з Україною щодо острова Зміїний, а також росіян щодо розподілу територіальних вод між двома країнами в Азовському морі, саме і пояснюється великими запасами нафти і газу у цих морських районах. Адже найбільші запаси цієї сировини, зазначив він, знаходяться саме на тій морській ділянці, яка має відійти Україні.

Щодо української газотранспортної системи, то тут, на думку Ю.ЄХАНУРОВА, також потребують вирішення дві важливі проблеми. По-перше, слід вкласти кошти у модернізацію цієї системи, адже третина її має вік 33 роки. По-друге, важливо, щоб Україна і надалі транспортувала 80% російського газу до Європи, а для цього слід будувати нові гілки газопроводів.