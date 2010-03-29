За катання на скейті територіями меморіалів штрафуватимуть

У Вінниці штрафуватимуть за катання на скейті територіями меморіалів та пам`ятних місць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю міської ради.

За повідомленням, у Вінниці заборонено кататися на територіях пам`ятних місць та меморіалів. Контролюватимуть цю ситуацію за допомогою постійних рейдів. Порушники правил благоустрою та використання пам`яток історії і культури у випадку, коли їх впіймають «на гарячому» вперше - покарання можуть уникнути. Але у разі повторного порушення їм загрожують штрафи у розмірі від 300 до 1800 грн.

Нині у місті налічується понад тисячі активних прихильників скейту, роликів, бі-міксу (екстрім-велосипеди). Міська влада з розумінням ставиться до необхідності підтримки нових популярних серед молоді форм дозвілля, зазначається у повідомленні прес-служби.

«Саме тому у минулому році на території Центрального парку культури та відпочинку було створено скейт-парк, де вінницькі екстремали проводять майстер-класи для новачків та вдосконалюють свою майстерність у різних напрямках. Крім того, мерія підтримала створення Вінницької федерації екстремальних видів спорту», - додали в міськраді.