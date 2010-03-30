Посол пропонує залучити до Криму угорських туристів

Посол Угорської Республіки Андраш БАРШОНЬ пропонує відкрити прямий авіарейс Сімферополь-Будапешт для залучення до Криму угорських туристів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Верховної Ради АРК, про це посол заявив під час зустрічі з головою кримського парламенту Володимиром КОНСТАНТИНОВИМ у Сімферополі.

У ході зустрічі сторони обговорили перспективи співпраці. Зокрема, керівник кримського парламенту підкреслив, що фінансова криза і ставлення колишнього керівництва країни до співпраці з Угорщиною привели до того, що товарообіг між країнами знизився, негативні тенденції проявилися і у відносинах із регіонами України, зокрема, з Кримом.

А.БАРШОНЬ нагадав, що в минулі роки було закладене добре підґрунтя для співпраці, і потрібно докласти спільних зусиль, щоб відродити колишні зв`язки. На думку посла, вже відзначається деяке пожвавлення у сфері бізнесу, оскільки підприємці чутко відреагували на політичні зміни в Україні.

Ще одним кроком для налагодження контактів стане візит в Україну і до Криму делегації експертів Вишеградської четвірки (Угорщина, Чехія, Словаччина, Польща), яка покликана визначити конкретні сфери для можливої співпраці.

Посол також вважає, що якнайшвидше можна відродити контакти у сфері туризму. "У Криму фантастичні можливості, і їх треба використовувати", - підкреслив він.

А.БАРШОНЬ запропонував відкрити прямий авіарейс Сімферополь-Будапешт, щоб залучити угорських туристів. Крім того, на його думку, необхідно надати нового імпульсу побратимським зв`язкам, зразком яких були відносини між Сімферополем і Кечкеметом.

А.БАРШОНЬ запропонував В.КОНСТАНТИНОВУ відвідати Угорщину для налагодження взаємовигідних контактів.