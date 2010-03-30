Гральний бізнес отримає особливі умови в Криму і на Західній Україні

У курортних містах Криму та Західної України будуть особливі умови для створення грального бізнесу, заявив сьогодні на брифінгу у Львові віце-прем‘єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання, яку він дасть оцінку підготовці готелів Львівщини до Євро-2012, Б.КОЛЕСНІКОВ зауважив, що сьогодні готелі не оглядалися, натомість, за його словами, з представниками готельного бізнесу «обговорили, які ще необхідні умови для того, щоб вони могли більш ефективно і успішно розвиватися».

«У курортних містах Криму та Західної України будуть особливі умови для створення грального бізнесу, які будуть відрізнятися від інших. Попередньо можу сказати, що у містах-курортах, які увійдуть у закон, казино можна буде відкривати у 3-, 4- та 5-зіркових готелях. В інших містах – тільки у 5-зіркових готелях. Там будуть виділені пільгові умови, про які я не хочу поки що говорити», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, готелі, які мають бездоганну кредитну історію, можуть звертатися до уряду за сприянням в отриманні кредитів на нові готельні основні фонди через «Укрексімбанк» та «Ощадбанк».

Як повідомляв УНІАН, закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Цей закон діє до прийняття спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.

24 березня голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ заявив про намір прийняти закон, який дозволяє діяльність казино в готелях Криму, а також, можливо, в п`ятизіркових готелях великих міст України.