Як бельгійці проводжали зиму (фоторепортаж)

У бельгійському містечку Бінш на півдні країни проходить триденний карнавал.

Як передає кореспондент УНІАН, історія цього карнавалу, за деякими даними, бере початок у XIV столітті, коли з’являються перші згадки про це свято. Однак, на переконання істориків, його коріння ідуть від язичницьких свят, які були спрямовані на відлякування злих духів.

Після поширення християнства в Європі карнавал стали проводити напередодні посту, який розпочинається за 49 днів до Великодня.

Карнавал присвячений проводам зими. У перший день відбулася карнавальна хода представників різних професійних асоціацій міста та дітей у карнавальних костюмах під звуки оркестрів.

Сьогодні і завтра свято триватиме. Кульмінацією свята має стати вечірня карнавальна хода з факелами, яка пройде у вівторок ввечері. Один із головних символів свята – квіти мімози.

Фото Сергія Воропаєва