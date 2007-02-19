Житло для постраждалих від Еліта-Центр зведе Київміськбуд

Холдингову компанію «Київміськбуд» визнано переможцем інвестиційного конкурсу з будівництва житла для постраждалих від афери «Еліта-Центр».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні інвестиційного комісії, до складу якої входять депутати Київради, представники головних управлінь, які займаються будівництвом та виділенням землі під забудову, а також представники інвесторів «Еліта-Центр».

Згідно з умовами конкурсу, холдингова компанія «Київміськбуд» побудує за адресами: пр. Героїв Сталінграду, 66, пр. Маяковського, 1/3 і на перетині вулиці Вірменської та Харківського шосе житлові будинки, 25% житлової площі яких буде безкоштовно передано постраждалим від діяльності інвестиційно-будівельної компанії «Еліта-Центр».

За інформацією виконувача обов’язків заступника голови КМДА Дениса БАССА, у найближчий тиждень буде напрацьовано договір між будівельною компанією та столичною владою, а також видано відповідне розпорядження через міську адміністрацію, і вже наступного місяця «Київміськбуд» зможе розпочати зведення будинків.

Всього планується за цими адресами побудувати 47,5 тис. кв. м житла, а 25% буде передано постраждалим.

«Механізм (передачі) вже напрацьований і буде презентований потерпілим на наступних зборах комісії», - сказав Д.БАСС.

В інтерв’ю журналістам він зазначив, що не розуміє, чому є протести з боку інвесторів відносно переможця інвестиційного конкурсу. «Конкурс виграла холдингова компанія «Київміськбуд», яка 55 років перебуває на ринку України, яка побудували тисячі великих об’єктів і сотні тисяч квадратних метрів житла. Тому кращого переможця ми й не могли собі уявити», - сказав Д.БАСС.

За його інформацією, «Київміськбуд» заручився та гарантував, що побудує зазначені будинки у визначені терміни, тобто не пізніше 3-х найближчих років. Але навіть цей термін компанія готова зменшити до 1,5 роки.

Інший заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ, який також брав участь в засіданні інвестиційної комісії, повідомив журналістам, що на конкурс з будівництва житла, в тому числі для постраждалих від «Еліта-Центр», подали заявки кілька компаній. Водночас він підкреслив, що це мало відомі компанії, які не гарантують термінів та інших умов інвестиційного конкурсу.

Крім того, "Київміськбуд» був єдиною компанією, який в своїх пропозиціях надавав 25% житла для постраждалих від афери «Еліта-Центр».

Віце-президент ХК «Київміськбуд» Василь МОЖАР в інтерв’ю журналістам розповів, що, крім того, що 25% житла буде передано постраждалим інвесторам «Еліта-Центру», ще 10% коштів від розрахованої вартості будівництва компанія має передати на розвиток інфраструктури Києва; 1% - від розрахованої вартості будівництва компанія має перерахувати як компенсацію витрат комісії з проведення тендеру і 5% житлової площі передати місту для надання квартир черговикам. Таким чином повне «навантаження» на «Київміськбуд» складе близько 40%, сказав В.МОЖАР.

Довідка УНІАН. У результаті будівельної афери «Еліта-Центр» у Києві постраждали понад 1,5 тис. осіб. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь у спорудженні будинків у різних районах столиці, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудове слідство встановило факти подвійного й потрійного оформлення договорів на одні й ті самі квартири. Загальну суму коштів, які були одержані шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.