СБУ залишила Київ без героїну

Співробітники Управління Служби безпеки України у м. Києві в ході спецоперації припинили спробу налагодити контрабандний канал постачання в Україну героїну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, наркотики зловмисники доправили міжнародною поштою. Розфасований у невеличкі пакетики жовто-білий порошок заховали в речах, які містилися в посилці.

Наразі у столиці затримано дев’ятнадцятирічну громадянку однієї з країн Північноамериканського континенту, яка приїхала відвідати родичів і вже у Києві, отримала бандероль з-за кордону, в якій містилася партія героїну.

Слідчими УСБУ порушено кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Крім того, з початку року за матеріалами УСБУ столична міліція поклала край протиправній діяльності чотирьох наркодилерів, які продавали кокаїн, героїн, амфетамін та пігулки “екстазі” в нічних розважальних закладах Києва. У затриманих “на гарячому” правопорушників вилучено понад сто п’ятдесят доз особливо небезпечного наркотичного зілля.