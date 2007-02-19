Українські альпіністи і скелелази проведуть акцію протесту під стінами Верховної Ради

20 лютого, о 10.00 під стінами Верховної Ради (вул.Грушевського, 5) відбудеться акція протесту українських альпіністів і скелелазів.

Альпіністи і скелелази обурені рішенням керівництва Національного авіаційного університету, зокрема, колишнього проректора НАУ, народного депутата Максима ЛУЦЬКОГО і ректора НАУ, депутата Київської міської ради Віталія БАБАКА, знищити єдиний в Україні спортзал із спеціальним стендом для тренувань професійних спортсменів.

Найближчим часом швидкісне скелелазіння має стати олімпійським видом спорту, збірна України з цієї дисципліни регулярно посідає призові місця на міжнародних змаганнях, але в разі демонтажу стенду українські спортсмени втратять єдине серйозне місце для тренувань і підготовки до змагань, зокрема, на найближчій Олімпіаді, повідомили УНІАН у Київському клубі альпіністів і скелелазів “Вертикаль”.

11.00 акція протесту продовжиться біля будинку Київської міської державної адміністрації (вул.Хрещатик, 36).

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