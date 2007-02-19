Шуфрич: хімвідходи Премікс загрози для здоров’я не становлять

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ запевняє, що хімічні відходи “Премікс” у тій формі, в якій сьогодні зберігаються, ніякої загрози здоров’ю жителів Берегівщини не становлять.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, про це він сказав сьогодні на Закарпатті після завершення роботи комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій Берегівського району.

Як повідомив Н.ШУФРИЧ, який водночас є заступником голови Державної комісії техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, „теоретично загроза могла виникнути у разі проникнення речовини „Премікс” у ґрунтові води або під час пожежі”. “Наразі хімічні відходи контейнеризовані, і тому реальної загрози щодо можливого вступу „Преміксу” в реакцію з водою вже нема. Ми робимо все, аби ці дві небезпеки були унеможливлені”, - запевнив міністр, додавши, що також “немає ніякої необхідності введення якихось особливих статусів для місцевого населення.”

Зараз, за словами Н.ШУФРИЧА, стоїть питання щодо подальшої долі цих контейнерів. Найбільш логічною була б перспектива повернення їх до тієї країни, з якої було завезено токсичні речовини до нашої держави, сказав міністр. За його словами, спільно з Міністерством екології та відповідним міністерством Угорщини була створена робоча група, яка найближчим часом має вирішити долю майже 1,5 тис. тонн „Преміксу”, що знаходиться на території Закарпаття.

Як сказав Н.ШУФРИЧ, “є певні сумніви, щодо законності ввезення хімічної речовини до України. Слідчі органи повідомили нас про проведення додаткової експертизи, але вже зараз можна сказати, що з території Закарпаття ця речовина повинна бути вивезена. В якому напрямку, це вирішиться найближчим часом”.

Також на запитання журналістів, чи не пов’язана його активність щодо ситуації з „Преміксом” з тим, що речовину почали завозити за прем’єрства Віктора Ющенка та губернаторства Віктора БАЛОГИ, Н.ШУФРИЧ зазначив: „Мені все одно, хто був начальником області та уряду, коли почали завозити хімічні відходи на Закарпаття. Це питання правоохоронних органів, на якій підставі у 1999-2000 роках почалося, як ми вже зараз можемо констатувати, незаконне і контрабандне завезення „Преміксу” на територію України”. Як підкреслив міністр, “питання, яке стоїть переді мною, - скоординувати дії органів центральної та місцевої влад щодо вирішення нагальної проблеми. А чому і при кому вона виникла, це вже питання прокуратури і, як нам повідомили, СБУ.”