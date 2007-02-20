Сьогодні у Рівному відкриють музей Уласа Самчука

20 лютого у Рівному пройдуть заходи з відзначення 100-річного ювілею видатного земляка, письменника Уласа Самчука.

Як передає кореспондент УНІАН, в цей день заплановано відкриття музею Уласа Самчука (у приміщенні Будинку вчених) та мітинг і концерт біля його пам’ятника на Театральній площі.

У.Самчук – автор знаменитої трилогії «Волинь», де чи не вперше в українській літературі розказано про голодомор 30-х років в Україні. Під час німецької окупації У.Самчук видавав у Рівному газету «Волинь», за що й був заарештований німцями. Помер письменник у США, де й похоронений.

Як повідомив кореспонденту УНІАН депутат облради, голова обласної організації Української народної партії Василь ЧЕРВОНІЙ, крім УНП, до підготовки цих заходів долучилися також обласна організація Спілки письменників та редакція газети «Волинь», депутати місцевих рад, представники громадськості.