Филипп Кіркоров боїться за своє життя
09:55, 20 лютого 2007Суспільство
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Співак не розлучається з охороною і "маскуванням"
Після замаху на Руссо Филипп Кіркоров серйозно побоюється за власне життя, повідомляє "Твой день".
Співак значно підсилив охорону і на гастролях пересувається тільки у супроводі патруля.
На концерт до Нижнього Новгорода артист приїхав з кортежем на трьох автомобілях. У якому з них був Филипп, не знав ніхто, окрім охоронців.
Служба безпеки готелю «Волна» була піднята на ноги ще напередодні приїзду зірки. Непримітний патрульний автомобіль курсував навколо готелю з півночі.
По дорозі на концерт кортеж співака супроводжували ще і машина ДПС з включеним сигналом, і джип з охороною. У кінозал Филипп пройшов через чорний вхід, заховавши обличчя за великою хутряною шапкою.
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