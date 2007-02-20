Филипп Кіркоров боїться за своє життя

Після замаху на Руссо Филипп Кіркоров серйозно побоюється за власне життя, повідомляє "Твой день".

Співак значно підсилив охорону і на гастролях пересувається тільки у супроводі патруля.

На концерт до Нижнього Новгорода артист приїхав з кортежем на трьох автомобілях. У якому з них був Филипп, не знав ніхто, окрім охоронців.

Служба безпеки готелю «Волна» була піднята на ноги ще напередодні приїзду зірки. Непримітний патрульний автомобіль курсував навколо готелю з півночі.

По дорозі на концерт кортеж співака супроводжували ще і машина ДПС з включеним сигналом, і джип з охороною. У кінозал Филипп пройшов через чорний вхід, заховавши обличчя за великою хутряною шапкою.