В Одесі осквернили Меморіал пам`яті жертв нацизму

Зловмисники осквернили Меморіал пам`яті жертв нацизму, зведений на Люстдорфській дорозі в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, на деяких фрагментах скульптурного комплексу невідомі вандали накреслили свастику, а на плитах залишили написи: «Поздравляем с Холокостом».

За даними правоохоронних органів, також оскверняють могили на третьому єврейському кладовищі.

Довідка УНІАН. Меморіал пам`яті жертв нацизму знаходиться на місці колишніх порохових складів, куди восени 1941 року фашисти зігнали 25 тисяч місцевих жителів, здебільшого євреїв. І незабаром живими їх спалили. Всього під час окупації Одеської області, за оцінками дослідників, знищено близько 240 тисяч мирних жителів.