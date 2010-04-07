Казахстан був і залишається потенційним союзником України, у тому числі й у переговорах з Російською Федерацією з газових питань.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Казахстан завжди був і залишається потенційним бажаним союзником України в питаннях дво- і багатосторонньої співпраці в енергетичній сфері, зокрема і в газовій. Зокрема, у співпраці і з Росією, і з Туркменією, і з Азербайджаном, і з Грузією, а також із західними країнами. Взаємодія наших країн може бути енциклопедичним прикладом: Казахстан настільки цікавий Україні, наскільки Україна Казахстану», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, Казахстан багато років забезпечував транзит туркменського газу, який через Росію надходив до України, і зацікавлений у транзиті своєї нафти через Україну до Європи.

"Питання комплексне: газ - нафта - ядерна енергетика може дуже серйозно спрацювати на подальший розвиток співпраці. Транзит нафти - це, можливо, більший інтерес Казахстану, ніж України, а з нашої сторони більший інтерес - транзит туркменського газу, для обох актуальний розвиток ядерно-енергетичного комплексу, зокрема. його паливної складової, - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Таким чином, підкреслив він, Україна і Казахстан мають серйозний інтерес для взаємовигідної співпраці. Б.СОКОЛОВСЬКИЙ переконаний, що офіційна Астана, як і раніше, позитивно налаштована відносно офіційного Києва.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ підкреслив, що Україна з 2003 року де-юре одержувала туркменський газ через Казахстан – до кінця 2005 року за міжурядовими договорами, пізніше, до кінця 2008 року – через "РосУкрЕнерго".

"Астана завжди була союзником Києва, але уряди України, на жаль, були не завжди послідовні у виконанні домовленостей з Казахстаном", - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Також експерт вважає, що перспективною для України і Казахстану є і співпраця у сфері ядерної енергетики. "Казахстан активно працює над створенням свого ядерно-енергетичного комплексу. Зокрема, особливу увагу приділяє розробкам уранових родовищ, створенню елементів ядерно-паливного циклу, упровадженню провідних технологій. У цих сферах є абсолютно обгрунтовані перспективи для українсько-казахської співпраці, як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних програм", - сказав експерт.

Також Б.СОКОЛОВСЬКИЙ нагадав, що ще в 2005 році розглядався проект будівництва з участю казахстанської сторони в Україні перевалочного терміналу для зрідженого газу, проте, на жаль, він не був реалізований.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір обговорити газові питання з Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ під час візиту до Казахстану, який запланований на 7 квітня.

"Ми шукатимемо союзників, і виходитимемо на наших російських партнерів з конкретними пропозиціями", - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

5 квітня президенти України і Росії під час зустрічі в Москві домовилися, що Україна найближчими днями підготує пропозиції Росії щодо можливостей зниження ціни на російський газ.