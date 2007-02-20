Соціалісти вважають, що Тимошенко займається плагіатом і приворотами

Народний депутат-соціаліст, голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці Іван БОНДАРЧУК заявляє, що внесені Блоком Юлії Тимошенко законопроекти щодо комунальних тарифів є плагіатом проектів законів, внесених і розроблених Соціалістичною партією України.

Про це йдеться у його заяві, переданій УНІАН прес-службою СПУ.

Він зазначає, що “Юлія ТИМОШЕНКО причаровує виборців, займаючись плагіатом ідей у законотворчості. Сьогоднішнє намагання блокувати трибуну з боку фракції БЮТ, а найперше, вона є ініціатором, свідчить про відвертий популізм лідерки БЮТ у законотворчості та її постійне загравання з виборцями”.

І.БОНДАРЧУК стверджує, що “Юлія Володимирівна не пропонує нічого нового” для соціального захисту населення від підвищення розмірів комунальних тарифів. “Розгляд Верховною Радою України 9 лютого поточного року законопроекту про внесення змін до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" був в цьому плані показовим”, - зауважив депутат. “Основні ідеї цього законопроекту щодо обмеження граничних витрат населення на оплату житлово-комунальних послуг 20 відсотками доходів, а також стосовно заборони підвищувати тарифи у житлово-комунальній сфері вищими темпами, порівняно з ростом середньої заробітної плати, були запозичені якраз із законодавчих ініціатив народних депутатів - членів фракції Соціалістичної партії України”, - заявляє І.БОНДАРЧУК.

За його словами, “зокрема, закріпити законом механізм субсидій для малозабезпечених громадян раніше від Ю.ТИМОШЕНКО запропонував соціаліст Михайло МЕЛЬНИЧУК. Його законопроектом про внесення зміни до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" щодо обмеження плати за житлово-комунальні послуги 12 відсотками сукупного доходу сім`ї передбачається встановити, що для малозабезпечених громадян з рівнем доходів, меншим за прожитковий мінімум, сума плати за житлово-комунальні послуги в межах визначених відповідним органом норм, не може перевищувати 12 відсотків сукупного доходу сім`ї. Разом з тим, пропонується з бюджету відшкодовувати різницю між цінами (тарифами) на житлово-комунальні послуги та 12 відсотками сукупного доходу такої сім`ї у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”.

І.БОНДАРЧУК також стверджує, що Ю.ТИМОШЕНКО “запозичила й ідеї запровадження мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги у розмірах, що перевищують темп росту реальних доходів населення. Народні депутати-соціалісти Микола РУДЬКОВСЬКИЙ та Василь ПОЛЯКОВ ще на початку серпня минулого року внесли на розгляд Верховної Ради України законопроект про заборону підвищення цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги у розмірах, що перевищують темп росту реальних доходів населення”.

На думку голови парламентського Комітету з питань соціальної політики та праці, “відчуваючи важливість для переважної більшості громадян України теми тарифів, Блок Юлії Тимошенко навмисно нагнітає ситуацію, заради реклами своєї політичної сили вдається до неконструктивних, необгрунтованих, хоч, можливо, ззовні привабливих кроків”.

Крім того, І.БОНДАРЧУК повідомляє, що фракція Соціалістичної партії України підтримує пропозицію про включення до порядку денного ВР розгляду проекту постанови №2640 (автор – народний депутат Микола КРАВЧЕНКО), що вносить зміни та доповнення до постанови "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки ситуації із забезпеченням природним газом українських споживачів, розрахунками за поставлений природний газ та можливими порушеннями діючого законодавства на енергетичному ринку України". Постанова передбачає розширити повноваження діючої ТСК з метою здійснення нею перевірки обгрунтування списання боргів корпорації “Єдині енергетичні системи України” та господарської діяльності “Українського газотранспортного консорціуму”, які були посередниками на ринку газу.