Тимошенко впритул узялася за поодинокі випадки

У Хмельницькому за участі народного депутата, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО проходить перший аукціон оренди земельних ділянок комерційного призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на аукціон виставлено 8 ділянок.

Виступаючи перед присутніми депутатами міськради, Ю.ТИМОШЕНКО назвала аукціон у Хмельницькому знаковою подією. За її словами, «справжні прозорі земельні аукціони - поодинокі випадки в Україні. У тому ж Києві з приходом нового керівництва було практично безкоштовно роздано сотні ділянок. А тому, якщо хмельницький досвід застосують по всій Україні, наша держава заживе по іншому».

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, перший лот аукціону – оренду ділянки площею 0,15 га зі стартовою ціною 20,799 грн. - було продано за 505 тис. грн., тобто у 25 разів дорожче.

Водночас, як повідомила Ю.ТИМОШЕНКО, «у минулому році оренду 40 га землі в Хмельницькому, - і не просто землі, а ділянок у найбільш вигідних місцях, - було продано всього за 185 тис. грн.».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «це є відповідь на питання, чому є бідною Україна і всі люди. Досвід Хмельницького аукціону показує, як можна наповнити місцеві бюджети, і мати сучасні школи і добре обладнані лікарні.»

У свою чергу, мер міста Сергій МЕЛЬНИК повідомив, що вже у квітні в Хмельницькому планується продати через аукціон оренду 20 земельних ділянок, за які бюджет міста повинен отримати 6 млн. грн.

Довідка УНІАН. Положення про проведення земельних аукціонів було затверджено третьою сесію Хмельницької міської ради. 12 січня було проведено перший земельний конкурс на право оренди ділянок під багатоповерхове будівництво, в результаті якого бюджет міста одержав 1 млн. 300 тис. грн.