Луценко відклав свій візит до Криму

Лідер громадянського руху "Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО відклав до другої половини березня свій візит у Крим, який раніше планувався на 24-25 лютого.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив координатор громадянського руху "Народна самооборона" в Криму Володимир ПРАВДИВЕЦЬ.

"Візит з певних об`єктивних причин переноситься на пізніший термін, планується, що він відбудеться в другій половині березня", - сказав В.ПРАВДИВЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося, що Ю.ЛУЦЕНКО 24-25 лютого перебуватиме з візитом в Криму. Очікувалося, що в Сімферополі й Джанкої пройдуть мітинги активістів "Народної самооборони".

23 січня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав тур областями України для створення на місцях ініціативних груп і організаційних комітетів громадянського руху «Народна самооборона».