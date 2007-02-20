Україна живе в умовах правового Чорнобиля

УНІАН звернувся із запитаннями до одного з творців української Конституції Михайла Сироти Деякі експерти кажуть, що ініційована Ющенком конституційна комісія розробить текст нового Основного Закону, а потім Конституційний Суд прийме рішення щодо можливості референдуму. Чи ви вірите в такий сценарій? Ті, хто говорить про нову Конституцію або не розуміють до кінця про що вони говорять, або хочуть завдати серйозного удару по державності. Повністю нова Конституція не може буде прийнята. Якщо хтось думає, що можна наплювати на чинну Конституцію й написати новий текст і прийняти через референдум, – то це громадянська війна...

Але ж Президент начебто звернувся в Конституційний Суд із поданням щодо тлумачення статей Основного Закону, які стосуються референдуму. Мене щиро дивує “компетентність” деяких фахівців Секретаріату Президента. Вони готують різні цікаві подання. Наприклад, запитують, чи має право Президент відправляти у відставку Кабінет міністрів…

Президент вийшов з ініціативою утворити конституційну комісію... Ще півтора року тому ми зверталися до Президента з ініціативою утворити конституційну комісію. Ми розуміли, що ці помилки, які допущено при внесенні змін, призведуть до гострих політичних конфліктів... Зараз Президент нібито хоче створити комісію. Але водночас Мороз каже, що ми створимо свою парламентську комісію. Уже зрозуміло, що дві комісії – це боротьба.

Не треба бути інтелектуалом, щоб побачити, як члени уряду глузують з президентських пропозицій...

...Я зробив аналіз характеристик членів Кабінету міністрів тільки по двох напрямках. Чи є в міністра базова освіта за профілем того міністерства, яке він очолює, і чи працював він хоч один день у складі того міністерства. Так ось, більш як половина міністрів України жодного дня до свого призначення не працювали у складі своїх міністерств і навіть не мають профільної освіти...

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