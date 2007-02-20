Російський суд заборонив продаж трупів до США

Прокуратура Петербурга перекрила канал вивозу з Росії анатомічних препаратів, виготовлених з тіл померлих людей, повідомляє Газета.Ру.

За даними прес-служби прокуратури, в січні 2006 року до Пулковської митниці була подана митна декларація на вивіз вантажу з найменуванням «анатомічні препарати тіла людини». У квітні цей вантаж з дозволу митниці був вивезений з Росії. Постачання здійснювалося за контрактом, укладеним з американською компанією Corcoran Laboratories Inc.

Як зазначається в повідомленні, з Росії вивозилися ампутовані кінцівки, органи і трупи людей, які не мали родичів, а також тіла мертвонароджених немовлят. Як з`ясувалося згодом, джерелом цього матеріалу була міська лікарня номер 14.

За результатами перевірки прокуратура зробила висновок про неправомірність подібних операцій, оскільки, згідно із законом, органи або тканини людини не можуть бути предметом купівлі, продажу або комерційних операцій. Арбітражний суд погодився з аргументами прокуратури, визнавши відповідний контракт нечинним.

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