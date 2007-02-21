У Харкові пікетують сесію міської ради

У Харкові розпочалося масове пікетування сесії міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, під стінами міської ради на цей час зібралися близько 8 тис. осіб. Вони розділені кордонами міліції на три частини, міліція працює сьогодні у посиленому режимі охорони правопорядку.

Перед приміщенням міської ради встановлено металеві щити на випадок безпорядків. Більшість учасників пікетування становлять представники Партії регіонів та Соціалістичної партії України. Окремо стоять представники профспілок підприємців, громадських організацій, а поруч представники національно-демократичних партій та громадських організацій: партії “Реформи і порядок”, Української народної партії, Народного Руху України, УРП «Собор», Християнсько-демократичного союзу. Активісти громадського руху «Міський дозор», які підтримують вимоги цих партій, вимагають ще й відставки Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА.

Представники Партії регіонів та СПУ виступають на підтримку своїх депутатів, представники правих партій оприлюднили заяву, у якій поставлено вимоги «відмінити грабіжницькі комунальні тарифи», відставки секретаря Харківської міськради Геннадій КЕРНЕСА як «ініціатора та організатора протизаконних, у тому числі кримінальних дій», скасування неконституційного провокативного рішення Харківської міськради про надання російській мові статусу регіональної на території Харкова. Вони також домагаються ухвалення рішення про виділення земельної ділянки для встановлення у Харкові меморіального комплексу пам’яті жертв голодоморів.

Площа Конституції перед будівлею Харківської міськради повністю перекрита пікетувальниками. Учасники акції скандують гасла зі словами критики на адресу керівництва міської ради. Сесія має розпочатися о 10 годині. Як стало відомо, до порядку денного поки що не внесено питання обговорення комунальних тарифів.