Панахида за загиблими в авіакатастрофі відбудеться у Вінниці

У Вінниці завтра відбудеться поминальна панахида за загиблими в авіакатастрофі під Смоленськом 10 квітня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Вінницької облдержадміністрації.

За повідомленням, 11 квітня в католицькому костелі представники влади Вінниччини, політичні діячі, дипломати польського консульства та представники громади возз’єднаються у поминальній молитві за загиблими в авіакатастрофі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Смоленській області при заходженні на посадку в умовах сильного туману зазнав катастрофи літак Ту-154 Президента Польщі, на борту якого перебували Президент Польщі Л.Качинський і його дружина, а також делегація польських високопосадовців. Вони летіли в Катинь для участі в меморіальних заходах, присвячених роковинам Катинської трагедії.

На борту, за останніми даними, перебували 97 пасажирів і членів екіпажу, ніхто з них не вижив.