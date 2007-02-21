Мартинюк просить не поспішати з підвищенням соціальних виплат

Перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК запевняє, що антикризова коаліція і Кабінет міністрів виконають свої зобов’язання щодо підняття рівня мінімальних зарплат і пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні перед оголошенням перерви у парламенті.

Він нагадав, що ВР раніше прийняла постанову, якою зобов’язала Кабмін за підсумками першого кварталу 2007 року знайти можливість підвищити соціальні виплати. «Це буде зроблено обов’язково, і нічого поспішати», - сказав А.МАРТИНЮК.

Він також наголосив, що члени антикризової коаліції не блокують роботу Верховної Ради, але роблять усе можливе, щоб у парламенті відбувались пленарні засідання. «Те саме будемо робити сьогодні, завтра і післязавтра», - запевнив він.

При цьому А.МАРТИНЮК висловив здивування, що до блокування вдаються представники опозиційних фракцій. «Якщо деяким людям хочеться постояти і розім’ятися, то будь ласка – спір іде тільки на користь», - додав перший віце-спікер.