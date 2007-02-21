Нафтогаз позбувся голови

Володимир ШЕЛУДЧЕНКО звільнений з посади голови правління НАК “Нафтогаз України”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів України, пославшись на відповідне рішення, прийняте сьогодні на засіданні уряду.

У прес-службі зазначили, що В.ШЕЛУДЧЕНКО звільнений згідно з поданою ним заявою.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня 2006 року Кабінет міністрів України своєю постановою призначив на посаду голови правління НАК «Нафтогаз України» Володимира ШЕЛУДЧЕНКА замість Олександра БОЛКІСЄВА.

З 24 січня 2003 року по 30 березня 2005 року В.ШЕЛУДЧЕНКО обіймав посаду першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а з осені 2002 року і реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.