Кабмін скасував квоти на експорт фуражного зерна

Кабінет міністрів скасував квоти на експорт фуражного зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України з питань агропромислового комплексу Віктор СЛАУТА сьогодні журналістам.

“Так, по фуражному зерну квоти скасовано”, - сказав він, зазначивши при цьому, що відносно продовольчого зерна “є ще багато питань”.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2006 року Кабінет Міністрів України ввів ліцензування експорту зерна, а в жовтні уряд прийняв постанову про квотування експорту зерна.

8 грудня 2006 року Кабмін затвердив квоту у розмірі 1,106 млн. тонн на експорт зерна в 2006/2007 маркетинговому році (липень 2006 - червень 2007).

Уряд України постановою №185 від 13 лютого 2007 р. збільшив квоти на експорт ячменю – на 606 тис. тонн, кукурудзи – на 30 тис. тонн і пшениці – на 228 тис. тонн.