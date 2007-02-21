Ющенко доручив уряду і РНБО вивчити ”делікатне питання”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив уряду і Раді національної безпеки і оборони вивчити питання щодо намірів США розмістити в Польщі та Чехії елементи системи протиракетної оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.

Він зауважив, що Президент постійно приділяє увагу цьому питанню. При цьому, за словами О.ЧАЛОГО, ті країни, між якими відбувається певне протистояння, зокрема, США і Росія, є гарантами безпеки України після відмови нашої держави від ядерної зброї.

О.ЧАЛИЙ сказав, що це питання є «досить делікатним», у зв’язку з чим Президент дав доручення уряду та РНБО уважно його вивчити і розглянути на найближчому засіданні ради.

Як повідомляв УНІАН, США планують розмістити елементи системи ПРО на території Чехії і в Польщі. США створюють систему ПРО для захисту від передбачуваного ракетного нападу з боку держав так званої "осі зла". До цих держав Вашингтон відносить, зокрема, Північну Корею та Іран.

Прем`єр-міністри Польщі Ярослав КАЧИНСЬКІЙ і Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК підтвердили свою готовність розмістити на території цих держав елементи системи ПРО США.