Ющенко підписав закон, який забороняє приватизацію ГТС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон, яким забороняється відчуження майна НАК «Нафтогаз України» та газотранспортної системи України.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо підприємств магістрального трубопровідного транспорту» .

Законом передбачена заборона на реорганізацію, зняття, приєднання, перетворення державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту, а також їх приватизація.

Крім того, забороняється відчуження майна державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту, передача його з балансу на баланс, в концесію, оренду, лізинг, заставу, та передача до статутного фонду інших юридичних осіб майна та акцій таких підприємств, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження майна та акцій цих підприємств, а також майна та акцій НАК «Нафтогаз України».

Крім цього, передбачається, що до державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту НАК «Нафтогаз України» не можуть порушуватися справи про банкрутство.

Закон вступає в силу з дня його опублікування.